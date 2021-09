Kuidas saada peavalust võitu ilma valuvaigistita?

«Raamatupoodides ja -kogudes on küll väga palju erinevate ravimtaimede raamatuid, aga kui mul näiteks kuskilt valutab, siis ei tule ühtegi ravimtaime meelde, mida kuhu panna või sisse võtta. Sellepärast keerasin info vastupidi, et leida konkreetse valu puhul võimalusi selle leevendamiseks,» kirjutab Blanka oma raamatu «Imeline valuvaigisti alternatiivsete meetoditega» sünnilugu.

«Toiduvaliku muutmine. Paljud toiduained võivad olla migreenihoo põhjustajad, eriti juust ja punane vein, mis sisaldavad ainet nimega türamiin. See vabastab serotoniini, katehhoolamiini ja noradrenaliini, millel on migreeni puhkemisel oluline roll. Toiduained, mis võivad põhjustada migreenihooge, on aga igal inimesel individuaalsed. Mõnel migreenihaigel põhjustab kofeiin haigushoo, teisel aga hoopis leevendab seda. Siiski arvatakse, et punane vein põhjustab migreeni 10-30 protsendil patsientidest. Ka šokolaad ja valge suhkruga maiustused on sagedased migreenitekitajad.»