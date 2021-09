Mida teha, kui laps eelistab pärast lahkuminekut ema juures elamist?

Pärast lahkuminekut sai kokku lepitud, et 7-aastane poeg elab ühe nädala ema juures ja seejärel nädala minuga, kuni leiame, et mõni muu korraldus võiks olla parem. Lapsel on meie ühise nädala alguses hea meel, aga juba paari päeva pärast hakkab ta jonnima, et tahab emme juurde. Ei aita ka eriti toredate lõbusate tegevuste välja mõtlemine. Pole ka kõige kergem tõdeda, et laps armastab ema rohkem; minu juurde ta pole teadupärast sel moel tagasi kippunud keset nädalat. Kuidas võiks panna lapse minu juures elamist armastama?

Suhete muutumisega on keeruline kohaneda kõigil asjaosalistel. Lahutus on valulik nii suhte lõpetanud paarile kui ka lastele. Isegi kui suhte jätkumine ei ole olnud kuidagi võimalik ning tuntakse kergendust, et see läbi on saanud. Isegi kui kõik asjaosalised on uue elukorraldusega üldjoontes rahul. Arvestada võiks siin pika protsessiga, kus tuleb ette tundeid, millega toime tulla. Lastel võib tihti olla mõtteid selle kohta, kas teine vanem on ehk liiga kurb, kui teda parasjagu kohal ei ole.