Suurbritannias tuntakse muret eelseisva gripihooaja pärast

Ehkki gripipuhangute tõsidus varieerub aastast aastasse, tuntakse muret, et koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud on teinud Ühendkuningriigi elanikud gripile haavatavamaks.

«Gripivastane immuniseerimine on tänavu selgelt väga oluline ja selle olulise põhjus on lukustusmeetmed. Meil oli läinud talvel väga madal gripi levimus,» ütles Oxfordi ülikooli professor Anthony Harnden, kes nõustab riigi valitsust vaktsineerimise asjus.

«Me teame, et kui eelneval aastal on gripi levimus madal olnud, näeme järgneval aastal sageli kõrget nakatumust. Seega on üpriski võimalik, et meil esineb tänavu palju grippi,» ütles Harnden BBC-le.