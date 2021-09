Lugeja küsib: mida teha, kui minuga juhtus tööl õnnetus?

Pilt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Lugeja kirjutab, et kukkus tööl ja väänas jala välja. «Jalale on valus toetuda ning perearst saatis mu haiguslehele. Õnnetusest on möödas juba nädal, aga tööandja ei ole minuga ühendust võtnud. Kas ma peaksin ise midagi tegema?» küsib lugeja.