Haiglate Liidu sügiskonverentsi peateemaks on tervishoiu kvaliteet

Haiglate Liidu juhi Urmas Sule sõnul ei ole kunagi varem olnud tervishoiu kvaliteedi ja patsientide ohutuse tagamine olulisem, kui see on praegu. «Koroonapandeemia on toonud välja mitmed tõsised ja tähelepanu vajavad probleemid meie tervishoiusüsteemis, olgu selleks siis isikukaitsevahendite kättesaadavus või tervishoiutöötajate nappus.»