Toitumisterapeut: õige toiduvalik mõjutab nii rasestumist kui ka lapse arengut

On teada, et toitumisel on meie tervisele suur mõju. Kas teadsid aga, et eriti oluline on õige toiduvalik naiste jaoks, kes soovivad rasestuda või on juba lapseootel? Mida nad toitumisel jälgima peaksid, selgitab Confido Meditsiinikeskuse toitumisterapeut Artur Minenko.