Igal aastal võtab Eestis endalt ise elu umbes 200 inimest ja iga suitsiid mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 lähikondlast. See tähendab, et suitsiidi tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest. 10. septembril tähistatakse suitsiidiennetuspäeva. Peaasi.ee jagab sel puhul mõtteid ja kogemusi, kuidas märgata raskustesse sattunud inimest ning kuidas talle toeks olla.

«Oleme olemas nii iseenda kui teiste jaoks, et oleme päriselt kohal ja olemas. Ühtlasi soovime jõuda sammu lähemale olukorrale, kus vaimse tervise murede jagamine on sama loomulik kui füüsilisest tervisest rääkimine,» ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa. Niisiis toome teieni kaks anonüümset lugu, mille Peaasi.ee on kogunud.