Millal võiks saada Eesti kasutusse Delta tüvel põhineva vaktsiini?

«Kui tootjad olemasolevas vaktsiinis taolise antigeenivahetuse teevad, tähendab see, et tegu on uue vaktsiiniga. Uus vaktsiin peab läbima kõik nõutud ohutus- ja tõhususuuringud analoogselt kõigi praegugi kasutuses olevate vaktsiinidega. Kui Euroopa ravimiamet leiab, et uute vaktsiinide ohutus ja tõhusus on tõendatud ja annab vaktsiinidele müügiloa, võib neid kasutada ka Eestis,» ütleb ravimiameti bioloogilliste preparaatide osakonna spetsialist Pille Säälik.