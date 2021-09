Kas sellerimahl on imeravim?

«Meditsiinimeediumist võime lugeda ülistuslaulu sellerile ja seda, kuidas sellerimahl ja ainult sellerimahl taastab maohappe täielikult,» kirjutab Soots ja tsiteerib raamatus olevaid väiteid.

«Igapäevane sellerimahla joomine (16 untsi ehk 473 ml) on üks põhjalikumatest viisidest kui mitte kõige põhjalikum viis seedimise tervise parandamiseks. See on väga võimas. Ja pidage meeles, kuigi tänapäeval on palju erinevaid mahlasegusid, mis on teie tervise jaoks fantastilised, peate jooma nimelt sellerimahla, kui teie eesmärk on taastada õige seedimine. Ja ärge laske ennast selle lihtsusest eksitada.

Magu soovib soolhapet taastada ja mahlasegu, mis koosneb 20 koostisosast, tekitaks segadust. Lihtsaim on vahel parim. Magu tahab sellerimahla ja ainult sellerimahla. See on salajane meetod, mis võib kõhuhädadega inimese elu teistpidi keerata.

Sellerimahla tuleb juua tühja kõhuga, sest kõik muu takistab tema mõju. See töötab, sest seller sisaldab ainulaadseid naatriumiühendeid ja need mineraalsoolad on seotud paljude bioaktiivsete mikroelementide ja toitainetega. Kui joote hommikul sellerimahla, soodustab see päeva jooksul söödavate toitude seedimist. Ning neil mineraalsooladel, mikroelementidel ja toitainetel on unikaalne võime taastada mao soolhape täielikult.»

Annely Soots analüüsib kolme esitatud väidet.

1. Maohappe taastab selleris sisalduv naatrium

Kui maohape ehk soolhape koosneb vesinikust ja kloorist (HCl), siis oleks asjakohane selgitada, mil viisil täpsemalt saab naatrium (Na) tema tootmist organismis mõjutada. Seda ei tehta. Ka internetist pole siinkirjutajal õnnestunud leida usaldusväärseid teadusallikaid, mis seost naatriumi ja maohappe tootmise vahel käsitleksid või kinnitaksid. Kuivõrd siis saab seda väidet tõena võtta?

2. Sellerimahl aitab maohappesuse puhul

Siin ei täpsustata, kas sellerimahla joomine aitab kõrge või madala maohappesuse puhul. Meditsiinimeediumi kirjutist lugedes tundub, et see võiks aidata alahappesuse korral. Aga mehhanism, kuidas saab hommikul joodud mahl kogu päeva jooksul kuni õhtusöögini toitude seedimist parandada ja maohapet «täielikult taastada», jääb ebaselgeks. Hommikul joodu ju imendub ja kaob maost, ning ka imendunud toitained ei püsi vereringes kaua.

3. Sellerimahl aitab keha aluselisemaks muuta

See tundub mingil määral tõele vastavat, sest seller on nii naatriumi- kui kaaliumirikas, ning keha muudavad aluselisemaks kõik kaaliumirikkad toiduained. Samas aga teame, et tänapäevast toiduvalikut arvestades tuleks naatriumirikaste toiduainete tarbimisega piiri pidada. Naatriumit on meil menüüs niigi liiga palju, aga kaaliumit vähe. Ning seller on tegelikult ainuke naatriumirikas köögivili. Selles mõttes tunduvad kõik teised kaaliumirikkad köögiviljad keha aluselisemaks muutmiseks sellerist paremad olevat.

Selleris leiduvad ühendid võivad hoopis teisel moel seedimist toetada

Seller, nagu ka paljud muud köögiviljad, võivad olla seedimisele kasulikud.