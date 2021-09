Keila linn sai uue ja kaasaegse tervisekeskuse

SA Keila Haigla avas täna kaasaegse tervisekeskuse, milles on ruumid neljale perearstile ja apteegile. Uued ruumid on valminud ka röntgenkabinetile ja eriarstidele. Renoveeritud korpuses on kaasaegne hemodialüüsikliinik ning 54 voodikohta, mille puhul uudne lüüsisüsteem vähendab oluliselt infektsioonihaiguste ohtu.