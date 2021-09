Uuring näitab, millega saavad ülemused ülekoormatud töötajaid aidata

Viimase pooleteise aasta jooksul on paljud pidanud toime tulema stressiga, mis kaasneb ülemaailmse pandeemia läbi elamisega. Pandeemiaga kaasnesid ka üksilduse ja isolatsiooni emotsioonid.

Töötamine ja tööl käimine pakkus inimestele raskusi. Üle poolte töötajatest (54%) tundsid, et on ülekoormatud. Kohtumiste, meilide ja sõnumite arv tõusis märkimisväärselt peale kodukontoritesse minekut.

Juhatajad ja suuremad juhid on aga palju paremini hakkama saanud. 61% juhtidest leiavad, et nad lausa säravad praeguses olukorras – 23 protsenti kõrgem rahulolu kui neil, kellel pole otsustamise võimu. Uuring näitab, et see võib olla sellepärast, et vanemtöötajatel on suurem toevõrgustik ning ilmselt ka rohkem puhkusepäevi.

Millega saavad ülemused oma töötajaid aidata ja motiveerida?

1. Julgusta inimesi aega maha võtma. Julgusta inimesi mitte ainult puhkusele minema, aga tee ka selgeks, et see on võimalus tööst täielikult eemalduda. Näita eeskuju: võta töölt vabu päevi ja ütle oma meeskonnale, et oled täielikult offline. Kui sa kavatsed puhkust kodus veeta, siis ära karda seda oma meeskonnale öelda, ja ole täpselt samamoodi arvutist eemal nagu oleksid Maldiividel. See annab su meeskonnale indu sama teha.

2. Kasuta eemal oldud aega, et oma juhtimisstiili üle mõelda. On selge, et inimesed tunnevad end väga ülekoormatuna. Juhid, kes muretsevad oma töötajate tunnete pärast, saavad uues hübriidses töömaailmas paremini hakkama, kui need, kes ainult töötajate produktiivsust jälgivad. See üleminek empaatilisema juhtimise peale võib olla harjumatu vanema põlvkonna töötajatele.

Kõik algab lihtsatest vestlustest, näiteks küsida oma töötajatelt, kuidas neil läheb. Kuulamine on väga oluline. Paindlik lähenemine on tähtsam kui kunagi varem. Tuleb julgustada inimesi tööpäevale võimalikult mittelineaarselt lähenema – leides aega loomadega jalutamiseks, laste eest hoolitsemiseks ja enda tervise üle hoolitsemiseks – see aitab inimestel tasakaalu säilitada.

3. Soovita erinevaid koolitusi. Kui teie on valdkonnas rahulikum periood, siis on see väga hea võimalus julgustada oma meeskonda viimast võtma õppimis- ja koolitusvahenditest, mis neil olemas on. Anna oma meeskonnale teada kursustest, mis on sulle kasuks tulnud – eriti need, mis kaitsevad ja säilitavad vaimset heaolu.

4. Kasuta andmete võimu. Rakendused nagu Office 365 ja Viva aitavad töötajatel ühendust hoida ja pakuvad andmepõhist statistikat, mis aitab neil välja lülituda ja oma tervisele, heaolule ja isiklikele prioriteetidele keskenduda. Suvekuude pikemate päevade puhul tuletage inimestele meelde, et nad kasutaksid olemasolevaid tööriistu – ja siis kasutage võimalust õue minna!