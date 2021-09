Täna on rahvusvaheline puhta õhu päev

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõuniku Marina Kiisleri sõnul on õhusaaste ülemaailmselt suurim keskkonnaalane terviserisk.

«Puhas õhk on meile eluks hädavajalik ning peab olema ühiskonnas väärtustatud. Õhukvaliteet sõltub ühiskonna kui terviku levinumatest käitumismustritest, sh eelkõige igapäevastest valikutest transpordi ja kodukütte vallas ning tootmisettevõtete pingutustest õhusaaste vähendamiseks,» lausus Kiisler.

Eestis on täidetud kõik õhupuhtusele rahvusvaheliselt kokku lepitud nõuded. Siiski peame jätkuvalt parandama õhukvaliteeti tööstuspiirkondades, kohtküttepiirkondades ning kuivadel perioodidel ka tiheda liiklusega tänavatel.

Peatselt algab küttehooaeg. Kiisler selgitab, et 36% Eestis tekkivatest peenosakestest (PM2,5), 48% mustast süsinikust, 14% lenduvatest orgaanilistest ühenditest ja 78% benso(a)püreenist eraldub koduahjudest ning pliitidest, mida on kokku ligi 400 000 ning mis on enamasti vanad.