Oskar Lutsu romaanist tuntuks saanud Punsli õli äratati ellu

Uuenduskuuri läbinud toode on valminud originaalretsepti baasil, milles kõik algupärane on identselt säilinud.

«Apteekriabiline Oskar Luts tegelikult ei kinnita oma romaanis «Suvi» Tootsile, et pakutu just punsli õli oli, jättes õhku võimaluse joogist kui pelgalt kirjanduslikust väljamõeldisest. Seetõttu oli mul aastast 1878 pärineva Kunze Riia palsami retsepti leidmise ja lahtimõtestamisega tükk tegemist ning mul on hea meel, et legendaarne preparaat on nüüd taas apteegiletil,» tõdeb Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmakognoosia professor Ain Raal.