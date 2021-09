Suitsiidiennetuspäeval saab tuge küsida vaimse tervise kohvikutest

«Suitsiidi teemaga puutume elus paraku liiga tihti kokku, iga sajas surm Eestis on enesetapp. Erinevalt paljudest teistest surmapõhjustest, võib enesetappe pidada ennetatavaks. Kuigi paljudel juhtudel vajab suitsiidiriskis inimene ka arstiabi, näiteks depressiooni ravi, on eriti oluline see, et esmast tuge ja märkamist oleks võimalik pakkuda inimese lähikonnas,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Eelmisel aastal tegi Eestis enesetapu 210 inimest, 164 meest ja 46 naist. Kuigi suitsiidikatsete kohta täpset statistikat ei ole, on neid hinnanguliselt 25 korda enam.

«Tähtis on see, et saaksime õigel ajal aru, kui meie lähedane on ohus ning oskaksime tuge pakkuda seal, kus inimesed parasjagu on - kodus, tööl, koolis, kasvõi kohvikus või pargipingi peal istudes. Vahel on abi juba väga vähesest, näiteks teadmisest, et keegi on sinu jaoks olemas ning teda huvitab, kuidas sul läheb,» lisas Oidermaa.

Kõigil on võimalik panustada suitsiidiennetusse

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on suitsiidiennetuspäev meeldetuletus, et meil kõigil on võimalik anda oma panus suitsiidiennetusse, pakkudes abi ja lootust neile, kes seda vajavad.

«Kui suudame õigeaegselt sekkuda ja anda inimesele vajalikku tuge, saame päästa elusid. Seepärast on väga oluline panustada inimeste vaimse tervise alasesse teadlikkusse ja oskustesse, et teaksime, kuidas enda ja oma lähedaste tervise eest hoolt kanda,» ütles minister Tanel Kiik.

«Niisama oluline on, et vaimse tervise probleemidega võitlevad ja suitsiidile mõtlevad inimesed ei peaks tundma häbi või kartma sellest rääkida. Seisame hea selle eest, et inimesed meie ümber - meie sõbrad, pereliikmed, naabrid, töökaaslased, kes võivad hädas olla, teaksid, et nad pole üksi ja me oleme nende jaoks olemas.»

Sõbrapink ja vaimse tervise esmaabi vabatahtlikud

10. septembril toimuva suitsiidiennetuspäeva «Olen olemas» puhul tutvustab Peaasi.ee Tallinna ja Tartu kohvikutega koostöös esmakordselt vaimse tervise kohviku kontseptsiooni, et pakkuda julgust ja näiteid, kuidas teiste jaoks olemas olla.

Vaimse tervise esmaabi läbinud vabatahtlike abil luuakse kohtumispaigad neile, kes sel päeval tunnevad, et vajaksid toetavat kuulajat. Kokku on kaasatud üle 50 vabatahtliku, kes on olemas 13-s vaimse tervise kohvikus, samuti selleks eraldi paigaldatud sõbrapingil Telliskivis, Aparaaditehases ja Tartu Raekoja platsil. Ka sõbrapingi peamine eesmärk pole mitte jalga puhata, vaid anda märku, et vajan endale vestluskaaslast või vastupidi, olen valmis kellegi teise jaoks olemas olema.

Lisaks kogub Peaasi.ee inimeste lugusid rasketest hetkedest ja sellest, mis on aidanud neist üle saada. Lugusid jagada või nendega tutvuda saab Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ning Tartus Raekoja platsil kogu reedese päeva jooksul. Lugudega saab tutvuda ka Peaasi.ee kodulehel ja oktoobris vaimse tervise kuu rändnäitusel.

Vaimse tervise kohvikud on Reval Cafe, F-Hoone, Lendav Taldrik, Järve Resto & Grill, Bopp, Gustav Gastro Cafe Tartus, Werner, Kohviteek Säde, Väike Säde, VLND Burger, Illegaard, Lokaal Pirogov ja Zavood.

Suitsiidiennetuspäeva «Olen olemas» teemalehte saada vaadata siin. Kui tunned, et vajad abi, uuri lähemalt siit.

Tallinna kaart. FOTO: Erakogu/Peaasi.ee