Uuringus ilmnes, et levinud ravi tõstab meestel vererõhku

Kõndimine on iidne liikumisviis, mis toetab kogu organismi tervist, ja peatselt alanevad ka vererõhk ja kolesteroolinäitajad. FOTO: Shutterstock

Testosteroonasendusravi ja treeningu mõju vererõhule on seni olnud ebaselge, nüüd näidati, et testosteroonravi tõstab meestel vererõhku, eriti ilmne on erinevus treeningutega tegelevatel meestel, vahendab Med24.