Rahvusvahelisel rinnavähi nädalal toimub Roosa Lindi Jooks

Ürituse eesmärk on tõsta elanikkonnas teadlikkust rinnavähi varajase avastamise olulisusest, propageerida tervislikke eluviise ja igapäevast kehalist aktiivsust. Roosa Lindi Jooksuga julgustatakse inimesi rinnavähist rääkima ja lugusid jagama. Euroopas saab rinnavähi diagnoosi 500 000 naist aastas, see on kõige sagedamini diagnoositud vähivorm Euroopas. Euroopa Liidu riikide statistika järgi tekib rinnavähk igal 11 naisel enne 74-aastaseks saamist.