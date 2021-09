Kirjandustänava festivalil saab toetada naiste tugikeskust

«Iga kolmas naine Eestis on kogenud alates 15. eluaastast vähemalt üks kord elus mingisugust vägivalda. Et aidata neid naisi, pakume kõigile isetehtud suhkruvatti ühe südamliku annetuse eest. Loodame, et meie väike panus aitab kaasa suurematele heategudele,» ütles kesklinna vanem Monika Haukanõmm.