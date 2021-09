Teadlased selgitasid välja, mis põhjustab mittesuitsetajatel kopsuvähki

«Me näeme, et mitte kunagi suitsetanutel on erinevaid kopsuvähi alatüüpe, millel on erinevad molekulaarsed omadused ja evolutsiooniprotsessid,» selgitab epidemioloog Maria Teresa Landi Ameerika Ühendriikide riiklikust terviseinstituudist.

Tänapäeval on suitsetamine põhjustanud ülemaailmse kopsuvähi epideemia – igal aastal pannakse kaks miljonit kopsuvähi diagnoosi–, kuid pole veel teada, kuidas see haigus tekib neil, kes pole kunagi suitsetanud.

Need geneetilised muutused erinevad pisut sellest, mis esinevad siis, kui vähki põhjustab tubakasuits, mis viitab sellele, et süüdi võib olla alternatiivne kopsukahjustuse vorm, mis võib inimese kehas aset leida vigast DNAd parandades või oksüdatiivse stressi tõttu.

Isegi nendel 62 mittesuitsetanul, kes olid kokku puutunud passiivse suitsetamisega, oli kasvajakoes sarnaseid mustreid mitte kunagi suitsetanud inimestega. See näitab, et nende haigus on keha sisemiste muutuste ja mitte keskkonnastressorite tulemus, kuigi valimi suurus on antud juhul suhteliselt väike.