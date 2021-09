Kui räägin meessoost sõprade, kolleegidega telefonitsi või käin lõunal ja hiljem juhtun seda mehele mainima, saan torkavate kommentaaride osaliseks, mis viitavad sellele, et minuga tahetakse suhelda hoopis teistel eesmärkidel. Ta on siis vähemalt terve õhtu pahur. Ma väga hindan oma teisi mitteromantilisi inimsuhteid ja tahan ka olla aus päevaste tegevuste osas – mida peaks tegema, et mehe armukadedus lahtuks ja see enam meie argielu ei mõjutaks?