Apteeker selgitab, keda ohustab kaltsiumipuudus ja mis on selle tundemärgid

«Kaltsium on vajalik lapse luustiku moodustumiseks. Kui raseduse ajal piisavas koguses kaltsiumi ei tarvitata, siis võtab organism lootele vajaliku kaltsiumi ema organismist ning seetõttu võivad emal hambad laguneda ja luud pehmeks minna,» räägib Sokk kaltsiumipuuduse tagajärgedest, mille vältimiseks peaksid ootavad emad kaltsiumivajadusele rohkem tähelepanu pöörama. «Samas ei tohi ka kaltsiumi liigselt tarvitada, sest see võib muuta lapse luud rabedaks ja tõuseb sünnitraumade oht,» kutsub apteeker üles mõõdukusele. Ta soovitab kaltsiumivajaduse katmiseks toidulisandite tarvitamisel järgida täpselt pakendil olevaid juhiseid.

Lisaks kasvueas lastele ning rasedatele ja imetavatele emadele on apteekri sõnul kaltsiumivajadus suurem ka pärast menopausi, sportlastel, raske füüsilise töö tegijatel, dieedi pidajatel, suitsetajatel ning rohkelt kohvi ja teed tarbivatel inimestel.

Lihaskrambid võivad viidata kaltsiumipuudusele

Proviisori sõnul on sagedasemad kaltsiumi puuduse tundemärgid lihaskrambid, käte ja jalgade tuimus, kergesti lagunevad hambad, murduvad küüned ja katkevad juuksed, aga ka südamekloppimine.

Mitmekülgne toitumine tagab suurema osa inimeste kaltsiumivajadusest, aga tähelepanelikum tasub apteekri sõnul toitumise osas olla ka veganitel ja laktsoositalumatuse all kannatajatel.

«Oluline on jälgida, et igapäevases menüüs oleks piisavalt kaltsiumi sisaldavad toiduaineid ning tähtis on teada, et mitte ainult piimatooted pole head kaltsiumiallikad, vaid ka näiteks kapsas, mooniseemned, nõges, brokoli, spinat, pudruhelbed, lõhe, räim ja kilu,» loetleb Sokk kaltsiumivajaduse katmiseks olulisi toiduaineid.

«Kaltsiumi omastamisel on oluline arvestada ka koosmõjudega. Kaltsiumi imendumist soodustavad D-, A- ja C-vitamiin, magneesium, fosfor, mangaan, küllastumata rasvhapped, raud ning laktoos,» sõnab Sokk. Ta lisab, et kaltsiumi imendumist pärsivad loomne valk, tsitruselised ja liigne kohvijoomine.