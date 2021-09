Miks põhjustavad veebikoosolekud väsimust?

Esimese rühma puhul eeldas professor Allison Gabriel, et kaamera ees olemine on pingeline. Seda võivad mõjutada välimus või näiteks laste eemal hoidmine toast, kus videokõnet tehakse.

Katse tulemused kinnitasid seda, et kaamera kasutamine on väsitav ja lisaks avaldas see kohustus negatiivset mõju kaasatusele. Lisaks näitas uuring, et naised ja uued töötajad kogesid kaamera sisselülitamisest tingitud väsimust tihendamini kui teised.