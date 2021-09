Arutluse alla tuleb apteekrite roll tervishoiusüsteemis

«Apteekritel on inimeste tervise eest hoolitsemisel suurem roll kui kunagi varem,» ütles Eesti Proviisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane, kelle sõnul on COVID-19 pandeemia üle maailma tõstnud esile apteekrite tähtsuse ühiskonnas.

«Apteegid on olnud kogu pandeemia vältel avatud ja kättesaadavad ning apteekrid on pidanud kiiresti kohanema inimeste erinevate soovide ning vajadustega. Seetõttu on just praegu õige aeg apteekri rolli ümbermõtestamiseks. Apteeker on ravimispetsialist, kes annab nõu, kuid panustab järjest enam ka haiguste ennetamise ja tervise edendamise suunal. Konverentsil arutatakse, kuidas on apteekrid uute oludega kohanenud ning kuidas tagada ka tulevikus kvaliteetsed ja patsiendikesksed apteegiteenused,» tutvustas Rootslane.