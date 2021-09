Ravimata jäänud laisa silma sündroom tekitab probleeme täiskasvanueas

Amblüoopia ehk laisk silm on laste seas levinud probleem, mida esineb umbes 2-4 protsendil rahvastikust. Laisk silm avaldub enamasti lapseeas ehk enne kuuendat eluaastat ja on väheste sümptomitega.

Mis põhjustab amblüoopiat?

Nägemiskeskuses, kus kahe silma nägemine kokku sulatatakse, tekib nägemissügavus. Nägemissügavuse puudumine ei võimalda hinnata täpselt just liikuvate objektide omavahelisi kaugusi, mis on olulised nii liikluses kui ka spordis: näiteks autoga manööverdades, peegleid kasutades, või ka viimasel hetkel reageerides. Spordis ei hinnata õigesti näiteks palli liikumiskiirust.

Lapse nägemismeel areneb täielikult välja 9.–11. eluaastaks. Amblüoopia puhul toimub areng aju nägemiskeskuses (kuklasagaras) moonutatult, nii et kuigi anatoomiliselt on silmadega kõik korras, hakkab nägema vaid üks silm.

Kuidas amblüoopiat ravitakse?

Seni on arvatud, et amblüoopia ravi tõhusus on kõige efektiivsem esimesel elukümnendil. Kuid teadlaste uued uuringud kinnitavad, et inimese aju on plastilisem kui seni arvatud, ning tänu uutele uurimustele on saadud nägemisteraapias vanusest olenemata häid tulemusi ka amblüoopia ravis.