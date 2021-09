Põiepõletiku sümptomid on sagenenud, valulik urineerimine, ebamugavus või valu alakõhus. «Et naiste kusiti on oluliselt lühem kui meestel (umbes kolme kuni viie sentimeetri pikkune) ja tupeavast nakkustekitajate pääs kuseteedesse lihtsam, esineb põiepõletikku naistel üle kahe korra sagedamini kui meestel. Meestel esineb põiepõletikku harva ja see on tavaliselt seotud muu kuse-suguelundkonna haiguse, näiteks eesnäärme suurenemisega.»