Milliseid verenäitajaid peaks inimene oma tervise kohta teadma?

Verest tehtavad analüüsid on enamasti esmane tööriist tervise hindamisel, sest veri ühendab kudesid ja organeid ja analüüsi on kiire, täpne ning lihtne teostada. Milliseid verenäitajaid talve saabudes kontrollida, et saada ülevaade oma tervisest ja immuunsüsteemi valmisolekust, annab nõu SYNLABi laboriarst Anneli Raave-Sepp.