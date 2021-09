LTKH naistekliinik harjutab keerulisi olukordi sünnitusel

«Haiglas läbi viidavatel simulatsioonikoolitustel on nii töökeskkond, -vahendid kui ka meeskonnaliikmed samad nagu igapäevases töös, kuid tagatud on ohutu harjutamine, sest päris patsiendi asemel on tõetruu simulaatormannekeen. Simulatsiooni abil on võimalik õppida uusi oskusi ja värskendada varem omandatut ning mis veelgi tähtsam – harjutada meeskondlikku tegutsemist. Kõik need on hädavajalikud oskused patsiendiohutuse ja personali enda turvalisuse tagamisel,» selgitas dr Süvari simulatsioonikoolituste vajalikkust tervishoius.