Kuidas minna sügisel maratonistarti pärast suvist üle- või alakoormust?

Kas suvi tõi ala- või ülekoormuse?

Arsti sõnul võiks sportivatel naistel ja meestel olla raua tagavara vähemalt üle 50 μg/l, hea kui see on 100 μg/l. Kui lihasmarkerid kreatiini kinaas ja ASAT on normist kõrgemad, on sageli põhjus lihaste ülekoormuses – see on tihti jõusaaliharrastajate probleem. Samuti on sporti tegevatele inimestele oluline organismis leiduv vitamiin D, mõjutades koordinatsiooni, lihasjõudlust ja sooritusvõimet.