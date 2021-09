Lastefond andis TÜ kliinikumile üle robotseadme, mis aitab liikumisfunktsiooni taastada

Komplekti tootja on Austria ettevõte Tyromotion – üks tuntuimaid taastumist toetavate kõrgtehnoloogiliste vahendite tootjaid maailmas. Teraapiategevused toimuvad läbi mängu, mis motiveerib last aktiivselt taastusravi protsessis osalema ning kuna robotseade toetab kätt, julgustab see patsienti kätt rohkem liigutama ja kõiki allesjäänud motoorseid funktsioone kasutama.

Robotseadmest on kasu seljaajukahjustusega, traumaatilise peaajukahjustusega, ühe kehapoole halvatusega, insuldi läbi elanud, neuroloogiliste häirete või erinevate skeleti-lihassüsteemi probleemidega inimestele nende taastusravis. Nõnda on robotseadmest abi lisaks lastele tegelikult ka samade probleemidega noorukitele ja täiskasvanutele ning kuna Tyrosolutioni seade annab tagasisidet reaalajas, võimaldab see terapeudil koheselt masina seadeid vastavalt vajadusele korrigeerida.

«Tänan südamest lastefondi ja kõiki inimesi ning ettevõtteid, kes on aidanud kaasajastada taastusravikäsitlust kliinikumis. Robotseade loob eeldused taastusravi protsessi oluliselt efektiivsemaks muutmiseks, samuti on sellise uudse seadme kasutusele võtmine motiveeriv nii patsientidele kui ka töötajatele,» sõnas Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.

Üle 14 000 euro, mis on peaaegu pool kogu seadme maksumusest, kogunes seoses Olerexi 2018. ja 2019. aasta «Ulata abikäsi» heategevuskampaaniaga, mil Olerexi tanklates olid müügil heategevuslikud jõuluehted ning tanklaketi külastajatel oli võimalik teha endale meelepärane annetus.

Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi juhatuse liige Eveli Ilves tänab kõiki aitajaid: «Robotseadme soetamine Lõuna-Eesti lastele oli meie mõtetes juba mõnda aega. Täna saame öelda, et tänu headele partneritele ja püsiannetajatele on see seade viimaks kohal ning oleme ühiselt andnud panuse kaasaegse taastusravi võimaldamisse. Aitäh kõigile toetajatele!»