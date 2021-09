Tänavu võib koolidesse jõuda mullusest rohkem tavapäraseid viirushaigusi

«Me ei saa võrrelda eelmise aastaga, kus tõesti kõik inimesed hoidsid distantsi, pesid käsi, kandsid maske, ei käinud haigena tööl, lasteaias, koolis. Praegune seis on sarnane 2019. aastaga, Covidi eelse aastaga – on olemas paragripp ja on olemas respiratoorset süntsütiaalset viirust ehk RS-viirust, on adenoviirust. Ja need lapsed, kes haiglaravile satuvad, põevad sageli mitut viirust koos,» selgitas Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas «Aktuaalses kaameras».