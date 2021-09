OTSE ⟩ Kuidas luua tasakaalu kontori- ja kaugtöö vahel?

Praeguseks hetkeks on ilmselt paljud juba harjunud mõttega kodukontorist ning ei kujutagi enam elu teistmoodi ette. Üheks põhjuseks on mugavus ning teiseks oluliseks faktoriks on kindlasti aja praktiline kasutus, sest koosolekuid saab läbi viia ilma ühest kohast teise liikumata.