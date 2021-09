Viis nippi, kuidas parandada mälu

«Tegelikult pole meie mälu üldse nii halb, kui me arvame seda olevat. Osad inimesed oskavad seda lihtsalt loomulikult efektiivsemalt kasutada ning ka praktika on oluline. Näiteks peale pikka suvevaheaega kooli tagasi tulles vajamegi taas natuke aega, et oma mälu täiel võimsusel tööle panna. On ka mitmeid lihtsaid nippe, kuidas mälu ise paremaks muuta,» selgitas Samsungi digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte.

Siin on mõned lihtsad nipid mälu treenimiseks. Osad saab kohe kasutusele võtta, kuid teised vajavad pikemalt harjutamist, kuid tasuvad end lõpuks kuhjaga ära.

1. Anna uuele informatsioonile tähendus

Paljudele õpilastele on kindlasti tuttav olukord, kus pähe tuleb tuupida võõrkeelne luuletus, mille tähendust sa tegelikult ei tea. Võõraste sõnade pähe õppimine on väga raske. Nii on ka kogu muu informatsiooniga. Kuigi esialgu võib tunduda, et pähe tuleb tuupida rohkem informatsiooni, siis reaalselt õpid kiiremini ja efektiivsemalt, kui teed endale selgeks informatsiooni tähenduse ja alles siis tuubid selle endale pähe.

2. Sorteeri

Informatsiooni on alati parem hoiustada sorteeritult nagu seda on ka kõik raamatud raamatukogudes. Sinu mälu sarnaneb raamatukoguga, mida rohkem korda ja sorteeritust, seda parem. Efektiivsem on õppida korraga ühte teemat põhjalikumalt, kui hüpelda erinevate teemade vahel iga poole tunni järel.

3. Visualiseeri

Enamikule on pilte märksa lihtsam meeles pidada kui sõnu. Näiteks kui õpid ajaloos mingi vana lahingu kohta, siis ürita kuiva teksti asemel luua endale kujutluspilt sellest lahingust. Lood sellest film. Võid kasutada kasvõi oma lemmiknäitlejaid. Nii püsib lahingus toimu paremini meeles ning seda on lihtsam meenutada.

4. Loo veidraid lugusid

Kuidas näiteks meelde jätta mõnda pikemat numbrit? Lihtsalt kordamine võtab kaua aega ja mõne aja pärast võib see ikka mälust läinud olla. Kui aga lood endale mingi veidra loo, mis selle numbriga seostub, siis püsib see hoopis paremini meeles.

Ütleme, et pead meelde jätma numbrijada 531730100694. Proovi nii: Karja tänav 5 aadressil elas 3 õde, kellest 1 oli hull. Ta sünnitas 7 last, kellest 3 olid tütred. Laste peale läheb palju raha ja seega oli tal säästude hulk ümmargune 0. Sellel hullul naisel oli aga väga hea tervis, sest ta elas 100. aastaseks. Kogu selle aja jooksul oli ta abielus 6 korda ning kõik ta abikaasad elasid ka pikalt – lausa 94. aastaseks.

Kui sa nüüd seda lugu mõned korrad kordad ja ka üles kirjutad, siis jääb vaevata see numbrijada pikaks ajaks meelde.

5. Mälupalee

See tuntud tehnika vajab veidi harjutamist, kuid on tegelikult lihtne. Sul tuleb faktid lihtsalt kujutada piltideks, mida on hoopis lihtsam meenutada. Need pildikesed paiguta oma peas loodud ruumidesse.