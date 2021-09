Apteekrid: apteekides vaktsineerimine laiendaks vaktsiinide kättesaadavust

Üle 150 apteekri Eesti apteekidest kogunesid teisipäeval Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) konverentsile, kus üheskoos tõdeti, et hoolimata sellest, et apteekrid on reeglina inimestele tervishoiusüsteemis kõige esmasem kontakt, ei ole nad vastaval tasemel kaasatud olulistesse aruteludesse.