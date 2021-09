Informaatikaõpetaja selgitab, milline nutiseade on lapsele vajalik

Rapla Vesiroosi kooli informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog Ly Torn tõdeb, et kui vanasti tähendas kooliaasta algus lapsele uute vihikute ja pinali soetamist, siis tänapäeval vaatavad pered enne esimest septembrit üle ka lapse digiseadmed - kas midagi on vaja uuendada või juurde hankida.

Perede võimalused võivad olla piiratud, eriti kui lapsi on mitu

«Üldhariduskoolis õppimiseks pole tarvis tipptehnoloogiat. Kodus peaks olema õpilasele kasutamiseks laua- või sülearvuti ja kui viimastel on kaamera ning mikrofon sisse ehitatud, siis lauaarvuti puhul tuleb need vajadusel juurde hankida,» soovitab Ly Torn.

«Teiseks võiks lapsel olla nutitelefon, mis võimaldab pildistada ja filmida. Just neid funktsioone läks koduõppe ajal tihedamini vaja, sest osades ainetes näiteks kunstiõpetuses, loodusõpetuses palus õpetaja kodutöö fotole jäädvustada ja pildi üles laadida või meilile saata. Ka kehalises kasvatuses võis ette tulla, et õpetaja andis võimlemisharjutused ja õpilane pidi soorituse videosse võtma,» kirjeldas Torn.

Laps ei pea oma nutiseadmeid kaasa võtma, kui koolil on vastavad vahendid olemas

Paljudes Eesti koolides on täna peamiselt kasutusel näiteks hoopis tahvelarvutid, kuid pikemate tekstide puhul ei pruugi need olla piisavaks abiks.

«Esiteks on ekraanil asuvat klaviatuuri tüütum kasutada ja teiseks ei ole hea kaua aega selg küürus istuda,» põhjendab Torn, juhul kui just pole kasutuses ka tahvli juurde eraldi seadistatav klaviatuur. Pildistamiseks, filmimiseks ning videode-fotode kiireks järeltöötluseks tema sõnul aga sobivad ka tahvelarvutid.

Õpetaja lisab, et kooli kaasa võtta pole lisaks telefonile digivahendeid vajagi. «Meil on oma arvutiklassid ja kui õpetaja plaanib lastega tunnis kasutada mõnd digikeskkonda või arvutiprogrammi, siis ta teeb tunni seal.»

Pigem tuleb hea seista selle eest, et õpilased koolis nutiseadmetega piiri peaks. «Sellepärast on näiteks meie koolis reegel, et vahetundide ajal jäävad telefonid kottidesse ja tundide ajal võetakse need välja ainult siis, kui õppetöö seda nõuab,» selgitab Ly Torn Rapla Vesiroosi kooli kodukorda.

Nutikellal on plussid ja miinused

«Olen tähele pannud, et päris paljud õpilased neid siiski kannavad ja tegelikult on seal mitmed plussid. Esiteks mõõdab kell kehalist aktiivsust, mis koroona ajal suurel osal lastel ning ka täiskasvanutel langes. Nii on nutikell hea motivaator, et meid jälle liikuma saada. Teiseks on osadel nutikelladel sees ka telefoni funktsioon,» kirjeldab spetsialist.