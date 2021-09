Patsiendiohutuse päeva fookuses on emade ja vastsündinute tervis

Maailma terviseorganisatsiooni esindaja Eestis Kristina Köhleri sõnul on patsiendiohutuse päeva eesmärk juhtida tähelepanu vajadusele investeerida tervishoidu ja tervishoiutöötajatesse, et iga ema ja vastsündinu saaks vajalikke teenuseid ning turvalist sünnitusabi.

Eesti on sünnitamiseks üks turvalisemaid riike

«Meie perinataalabi näitajad on Euroopas parimate hulgas. Muutused emadushoolduses – nii rasedate jälgimises, sünnitusabis kui ka sünnitusjärgses hoolduses on viimasel 20 aastal olnud märkimisväärsed,» ütles prof Helle Karro.

Vastsündinute ja imikute suremus on langenud

«Eestis on suur osa sünnitusi peresünnitused ja seda ka praegu pandeemia tingimustes. Kaasame pereliikmeid juba lapse ootuse ajal, nad on oodatud osalema sünnituseks ja vanemarolliks valmistumisel. Riskisünnitused on ohutuse tagamiseks koondatud keskustesse, kus on igakülgne ja pidev valmisolek kiire ja tõenduspõhise abi pakkumiseks nii emale kui ka vastsündinule,» ütles Liis Raag.