Soomes tuvastati ööpäevaga 501 koroonanakkuse juhtu, Lätis 533

Lätis on tänase seisuga kinnitatud 149 614 Covid-19 nakkusjuhtumit ja 2635 inimest on viiruse tagajärjel surnud.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 501 uut koroonanakkuse juhtu, teatas reedel terviseamet. Viimase kahe nädalaga on registreeritud 6601 nakatumist, mida on 1854 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Soomes on positiivse koroonaproovi andnud ligi 136 000 inimest, neist 1052 on surnud. Reedese seisuga on Covid-19 tõttu haiglas 98 inimest, neist 20 vajab intensiivravi.