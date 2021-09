Ülemiste doonorikeskus kogus aastaga ligi 3000 liitrit verd

Verekeskus on täheldanud, et inimesed, kes elavad Tallinna külje all kasvavates piirkondades on nüüd palju sagedamini doonorikeskusesse tee leidnud. See on loonud hea võimaluse edendada regulaarset doonorlust, arvestades, et Ülemiste City kogukonnas üksi töötab, õpib ja elab täna juba üle 12 000 inimese. Sellest lähtuvalt peab verekeskus Ülemistet heaks asukohaks, kus regulaarselt doonoriks olemise aktiivsust suurendada.