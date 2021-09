Pärnu haigla tunnustas naiste- ja lastearste ning ämmaemandaid

Pärnu haigla ülemämmaemand Leena Kalle sõnul on emadushooldust pakkuva tervishoiutöötaja vastutus väga suur, see ei piirdu ainuüksi raseda nõustamise ja emaks saamise ettevalmistusega, vaid laieneb ka sünnitustuppa ning sünnitusjärgsesse perioodi, kus tuleb tagada uue väikese ilmakodaniku ning ema parim võimalik heaolu. «Meie jaoks on oluline, et naised saaks meenutada oma lapse sündi positiivsete sõnade ja tunnetega. Töötame igapäev selle nimel, et nende naiste ja perede elu kõige võimsam ja kaunim kogemus oleks just selline.»

Patsientide nõukoja ja Endla teatri juht Roland Leesment ütles: «Meie kui patsientide esindajate jaoks on oluline kui inimene ühel või teisel põhjusel vajab meedikute abi, siis valitseks selles protsessis vastastikune usaldus. Sellest tekib oluline eeldus, et professionaalid saavad anda patsiendile efektiivset ja ohutut abi. Tänasel päeval tahan eriti tänada seda osa haigla personalist, kes tegelevad raseduse, sünnituse ja sünnijärgse emadushooldusega. Avades tee uuele elule, saavad nad anda ka positiivse häälestuse kogu perele.»

Pärnu haigla tähistab rahvusvahelist patsiendiohutuse päeva juba kolmandat aastat. Haigla kvaliteedijuht Teele Orgse märkis, et Pärnu haiglal on põhjust olla emadushoolduse kvaliteediga väga rahul. «Oleme aastaid kogunud inimeste tagasisidet ning sellest juhinduvalt teinud muudatusi, et pakkuda parimat võimalikku sünnitusabi.»

Ta lisas, et emadushoolduse valdkond on hea näide sellest, kuidas aastate pikkuse tööga standardite järjepideval juurutamisel ning sihitud tööga patsiendikesksuse nimel, on liigutud järjest turvalisema ning hoolivama keskkonna suunas.