Toitumisterapeut: sellerimahladieedi puhul on tegu nälgimise ja alatoitumusega

Oluline on kiirete süsivesikute asendamine aeglastega, et tasakaalustada veresuhkru tase.

Suhkru välistamine on tervitatav, sest tervislikult toituda saab ka ilma lisatud suhkruta. Küll aga on selles menüüs väga magusaid ja suhkrurikkaid puuvilju, nagu banaan ja dattel. Süsivesikute osakaal kõnealuses dieedis on üle 80% tervislikuks peetava 50-60% asemel. Samas ei tähenda see, et neid puuvilju tuleks karta, küsimus on kogustes. Pigem tuleks nende asemel menüüsse muud toitu lisada. Kindlasti tuleb pöörata tähelepanu veresuhkru stabiliseerimisele, mida dieedis arvestatud pole. Seda dieeti pakutakse detoksifikatsioonidieedina, veresuhkru liigne kõikumine aga detoksifikatsiooni ei soodusta.

Kuna süsivesikute sisaldus küündib 80%-ni ning toidurasvade osakaal on viidud nullini, siis tundub, et selle dieedi näol on tegemist hoopis puuviljatoitluse erivormiga. Sellisel juhul peaks kindlasti andma soovitusi dieedist väljatulekuks – kuidas pärast selle lõppemist vähendada süsivesikute osakaal tervisliku tasemeni ning rikastada menüüd toidurasvadega.

Detoksifikatsioonimenüü peab olema toitaineterikas

Kui analüüsida menüü toitainetesisaldust, on näha, et paljud olulised toitained on puudu ning valku ja kaloreid väga vähe. Nutridata programmist lähtudes jääb paljudel päevadel kaloritest puudu umbes 1000 kcal, mis on ligikaudu pool täiskasvanud naisterahva toiduenergia vajadusest. Meeste puhul on puudujääk veelgi suurem. See aga tähendab, et tegu on nälgimise ja alatoitoitumisega, mis mõjutab negatiivselt kogu keha funktsioneerimist, sh ka detoksifikatsiooniprotsesse. On ka üldteada, et väga väikese kaloraažiga dieedid põhjustavad enamikel inimestel dieedijärgset ülesöömist, mille tulemusena satutakse algsest veelgi halvemasse seisu. Pikaaegselt sellist dieeti harrastades aga tabab keha toitainetepuudus.

Kui rääkida toitainetest, siis on menüüs liiga vähe valku, vitamiine B12, D, A ja B1, tsinki, seleeni, joodi ja vaske. Vitamiini B12 varud on meil üldjuhul olemas aastateks, seega lühiajalist dieeti pidades selle vitamiini pärast muretsema ei pea. Küll aga sõltub palju sellest, missugune on olnud menüü enne ja saab olema pärast selle kuuri läbitegemist.

Kuna menüüs on ohtralt köögi- ja puuvilju, siis võiks mingi osa nendest tarbida mahlana. See vähendab menüü kiudainetesisaldust. On tõsi, et kiudained on meie soolestikule väga kasulikud, kuid nende liig võib seedimist häirida ning mineraalainete omastamist takistada.

Kokkuvõttes võiks öelda, et keskmise eestlase toidulauda vaadates on omal kohal soovitus tarbida vähem loomset rasva ja töödeldud toiduaineid, kuid minna ei tohiks teise äärmusse ja tekitada toitainetepuudust.

Mida veel silmas pidada? Me oleme erinevad ning sama dieet ei pruugi kõigile sobida. Selles detoksidieedis on suur osa igapäevasel sellerimahlal. Ka selleri suhtes esineb talumatust, ning mõnedele ei pruugi selle mahl üldse kasuks tulla.

Dieet toob kaasa toitainete puuduse Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) toitumisterapeudid ei soovita Meditsiinimeediumi detoksidieeti, sest see ei vasta paljudele tervisliku detoksifikatsioonidieedi nõuetele. Dieet toob kaasa toitainetepuuduse (alatoitluse) ja liialdab teatud toiduainetega, mis ei pruugi konkreetsele dieeti pidavale isikule kasulik olla. Kui soovite saada detoksifikatsioonidieeti ja parandada toitumisega oma tervist haiguste puhul, pöörduge koolitatud funktsionaalse toitumise terapeudi poole, kelle leiate kodulehelt www.toitumisterapeudid.ee. Oluline on mitte teha «näljakuure» ning nende lõppedes pöörduda tagasi ülesöömise ning ebatervisliku toidu juurde. Toitumine peaks kogu aeg olema tasakaalustatud, tervislik, toitev ja maitsev. Siis puudub ja vajadus end spetsiaalselt «puhastada».