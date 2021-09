Mul on kahju kuulda, et olete nii keerulisse olukorda sattunud. Soovin kinnitada, et te ei ole selles olukorras süüdi ega keegi pole sellist väljakutset ära teeninud. Usun, et olete juba leidnud ka tuge eri kohtadest, et keerulisematel hetkedel toime tulla, kuid pakun omalt poolt ka mõned mõtted.

Kindlasti on keeruline teise, eriti lähedase, kannatusi pealt näha, lisaks on siin ka kaotusvalu moment teile – see inimene, keda varasemalt tundsite, on muutunud, ta on tõsisem, kurvem, teistmoodi. Teie olete seetõttu osaliselt kaotanud lähedase inimese, olulise suhte, võimalik, et ka ühised tegevused. Seegi on leinakogemus, mida ei tasu alatähtsustada. Seepärast soovin, et võiksite olla ka enese vastu toetavam ja tähelepanelikum.