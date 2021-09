Kas linnaaia õunad on söömiseks ohutud?

Linnas kasvavat toitu mõjutab nii õhusaaste kui ka mulda kogunenud saaste, mis on piirkonniti väga erinev, nendib Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse lektor Piret Vacht ja seega on tema sõnul ühest vastust keeruline anda.

«Valdavalt on Tallinnas õhusaaste tase suvisel ajal tagasihoidlik, kuid kahtluse korral, kas õunad võiksid õhusaastest mõjutatud olla, on soovitatav õunu enne söömist pesta. Nii pesete maha õunte pinnale kasvuperioodil langenud osakesed,» soovitab Vacht. «Meie uuringud Tallinna kogukonnaaedades on näidanud, et sama soovitus kehtib ka teiste linnas kasvanud maapealsete aiasaaduste, näiteks salatite puhul, eriti kui neid on kasvatatud suurte teede läheduses.»