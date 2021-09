Peremeditsiini arst-resident: tervete inimeste süstemaatilised tervisekontrollid ei ole põhjendatud

Praegune tervishoiu korraldus ei võimalda seda, et töövõimelised täisealised käiksid end regulaarselt arstile näitamas, leiab Pruks. «See pole kulude ja ressursi mõttes otstarbekas. Paljud inimesed on väga teadlikud tervislikest eluviisidest ja järgivad neid. Ma ei näe põhjust, et nad peaksid asjatult tulema perearsti juurde vereanalüüse tegema. Kusjuures vereanalüüs ongi see kõige atraktiivsem teenus, mida soovitakse, lootuses, et see annab vastuseid ja uut infot,» nendib ta. «Samas on varem korduvalt öeldud, et see kirjeldab vaid hetkeolukorda, ja kui pole mingeid kaebusi, siis me ju ka ei oota, et sealt midagi välja tuleb.»