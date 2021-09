Aasta seksuaaltervise edendajaks sai Merilin Mandel

Auhinnaga soovitakse tunnustada inimest, kes on Eestis seksuaaltervise valdkonnas eriliselt silma paistnud, kes on oma eeskujuga innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu, teatas Eesti Seksuaaltervise Liit.

«Merilini Jess, lapsed! konto on lühikese ajaga jõudnud väga paljude jälgijateni. Oma kontol jagab ta näpunäiteid lapsevanemlusest, vaimsest tervisest, seksuaalkasvatusest, nõusolekust, paarisuhetest ja paljust-paljust muust, aga teeb seda suurepäraselt hinnanguvabalt ja huumoriga. Kuigi kõik kontol käsitletavad teemad ei puutu just otseselt seksuaaltervise valdkonda, on see just suurepärane näide sellest, kuidas võib välja näha holistiline seksuaalkasvatus ja – haridus ehk sõna otseses mõttes väärtuskasvatus,» rääkis Eesti Seksuaaltervise Liidu president doktor Jaana Below.

«Ma usun, et Jess, lapsed! konto on pannud nii mõnedki lapsevanemad (ja mitte ainult) rohkem mõtlema nõusolekule, kehalisele autonoomiale, vaimse tervise väärtustamisele, piiride seadmisele ja nende austamisele ning kui oluline on seksuaalsuse teemadel rääkimine juba lapseeas,» jätkas Below.

«See on tohutult sümpaatne ja elevusttekitav tunnustus! Laste heaolust lähtuv kasvatus ongi tervikliku seksuaalkasvatusega igati läbi põimitud, mistõttu ei saaks lastega kokkupuutuvaid inimesi nõustades ja toetades seda kuidagi kõrvale lükata. Ka täiskasvanute endi kogetud seksuaalkasvatus mõjutab otseselt seda, kui turvaline ja toetav on laste kasvukeskkond, ja mul on kirjeldamatult rõõmus meel, et minu tegevus on aidanud ka täiskasvanutes peituvaid mõtte- ja käitumismustreid ümber sättida. Kannan seda uut tiitlit uhkusega ja teen selle valguses ka pimedal talvel oma tööd samas tempos edasi,» rääkis Merilin Mandel.