Kõik, mida peab teadma vererõhust ja selle mõõtmisest

Vererõhk on surve, mida veresoontes voolav veri avaldab veresoonte seintele. Vererõhu mõõtühik on millimeeter elavhõbedasammast (mmHg) ning vererõhk registreeritakse numbrina, millest ülemine näit tähistab süstoolset vererõhku ehk vererõhku siis, kui süda pumpab verd mööda organismi laiali, alumine aga diastoolset vererõhku ehk vererõhku südame lõõgastusfaasis.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on kõrgvererõhktõbi ehk hüpertensioon peamine enneaegse surma põhjus maailmas. Täiskasvanud inimese optimaalne vererõhk on 120/80 mmHg.

Millal tekib kõrgvererõhktõbi?

Kõrgvererõhktõbi kujuneb välja aastate jooksul ning ravimata haigus võib endaga kaasa tuua tõsiseid südame-, neeru-, aju- ja silmakahjustusi. Alates 40. eluaastast on soovituslik vähemalt kord aastas perearsti külastada, et mõõta vererõhku ja hinnata südame-veresoonkonnahaiguste riski.

Inimesed, kellel on varem esinenud kõrgenenud vererõhku või kelle varasemad vererõhuväärtused on olnud piiripealsed, peaksid vererõhku tavapärasest sagedamini mõõtma. Seda peaksid tegema ka need, kelle lähisugulastel on esinenud kõrgvererõhktõbe, sest hüpertensioon on tugeva perekondliku eelsoodumusega haigus. Kuni 40. aastased kaebusteta inimesed võiksid vererõhku kontrollida kord kahe aasta jooksul.