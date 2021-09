Üllatav ühend aitab tõhusalt kolesterooli alandada

Kõik kolm taime on ühtlasi toidutaimed, kuid sobilikumad tervist parandama spetsiaalsete preparaatidena.

«Kõige paremini on tõestatud fermenteeritud punase riisi preparaatide kolesterooli hulka normaliseeriv toime,» ütleb Raal ajalehes Tervise Meeter.

«Kolesterool ei ole normaalse sisalduse juures organismi vaenlane, vaid raku talitluseks hädavajalik rakuseinte koostisosa,» ütleb Raal. Halveneva tervisliku üldseisundi tunnused on liigne kehakaal, kõrgenenud vererõhk ja veresuhkrusisaldus, kõrgenenud üldkolesterool (TC) ja madala tihedusega ehk «halb» kolesterool (LDL) ja vähenenud kõrge tihedusega ehk «hea» kolesterool (HDL). Samuti annavad tasakaalust nihkunud seisundist märku häired kesknärvisüsteemis, näiteks häirunud uni, ärrituvus jm.

Värvuselt punane (antotsüaan) riis on koorimata, kergelt sarapuupähkli maitsega ja kasulik pikaajalisel tarvitamisel. See ei sisalda looduslikku statiini monakoliin K. Viimane toimib toimib sarnaselt liigkolesterooliveresuse raviks kasutatavate ravimite hulka kuuluvate statiinidega.

Monakoliin K-d leidub aga fermenteeritud punases riisi. Viimast saadakse valge riisi, millelt on eemaldatud kestad, fermenteerimisel seenega Monascus purpurea. Monokoliin K-d sisaldav fermenteeritud riis langetab üld- ja «halva» kolesterooli hulka. Selle toimet seostatakse ka antioksüdantide ja kiudainetega. Sellise punase riisi tarbimine aitab ennetada südamehaigusi ja diabeeti, langetada kehakaalu ja soodustab seedimist.

«Enamus kliinilisi uuringuid on näidanud punase riisi efektiivsuse ja ohutuse suurt individuaalset erinevust. Loomadel pärast nelja kuulist manustamist toksilisi nähtusid ei esinenud. Inimkatsetes ei ilmnenud maksa-ensüümide aktiivsuse tõusu või neerukahjustusi. Esinenud on aga peavalu ja ebamugavustunnet maosooletraktis,» ütleb Raal.