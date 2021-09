Tere piimatööstus kaotab piimatoodetelt märgistuse «kõlblik kuni»

««Kõlblik kuni» märgistus on sisult eksitav, sest paljud inimesed viskavad toitu minema ainult seda kuupäeva vaadates. Julgustame tarbijaid tähtajast üle läinud tooteid enne prügikasti viskamist proovima ja nuusutama. Viimasel ajal on palju räägitud toidupakenditest, kuid suurim keskkonnakoormus raisatud toidu näol on siiski just pakendi sisul,» lausus Katrin Tamm.

Kõige rohkem ehk 41 protsenti raisatud toidust tekib kodumajapidamistes. See teeb kokku 34 000 tonni. Piimatooted moodustavad sellest 13 protsenti ehk 4400 tonni. Aastas tekib Eestis inimese kohta toidukadu 26 kg, mis on võrreldes 2014. aastaga kasvanud 33 protsenti.

«Säileaja lõpu faasis ei ole piimatooted tervisele ohtlikud ning õigetel tingimustel hoituna kõlbavad söömiseks märgistusest kauem. Hea nipp piimatoodete paremaks säilitamiseks on teha seda külmkapi tagumises osas, kus temperatuur on ühtlasem, mitte näiteks ukse küljes,» lisas Tamm.

«Piima puhul see nii ei ole – piim on pastöriseeritud ning sellepärast ka ohtlikke baktereid seal sees ei ole. «Parim enne» märgistus annab võimaluse inimesele peale kuupäeva möödumist toodet visuaalselt kontrollida, nuusutada ja maitsta, et kas kõlbab süüa. Kindlasti tuleb alati veenduda enne söömist, ega piimatootele ei ole juurde tulnud ebameeldivat lõhna või maitset, mis viitab sellele, et see on riknenud,» lisas Katrin Tamm.