Onkoloog: heleda nahaga inimesed peaksid regulaarselt sünnimärke kontrollima

«Elu jooksul tekib sünnimärke järjest rohkem juurde ja mida vanem on inimene, seda rohkem me pigmentmoodustisi näeme,» ütles onkoloog Kadri Putnik saates «Terevisioon».

Onkoloogi sõnul kimbutab melanaoom eelkõige neid, kes armastavad päevitada, siiski pole see ainus tekkepõhjus. Samuti ei piisa nahavähi tekkeks ühest päikesepõletusest. Kõige ohtlikumaks peetakse onkoloogi sõnul lapsepõlves saadud põletusi. «Ütlus on, et «nahk mäletab kõike». Meie ei mäleta oma eelmise suve päikesepõletust, aga nahk mäletab seda ka kümne aasta pärast,» sõnas ta.