Riik plaanib enamiku laboreid liita

Aga ainult inimestest ei piisa, tarvis on ka kallist tehnikat. «Meil on laborites seadmed amortiseerunud. Viimased suuremad laborite sisseseaded on ostetud Euroopa Liiduga liitumise hetkel,» rääkis rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Harak.

Juba 2017. aastal tellis rahandusministeerium uuringu, et hinnata, kuidas laborite tööd optimeerida. Toona ilmnes, et mitu laborit teeb sarnaseid analüüse sarnase aparatuuriga ja siin-seal võiks dubleerimist vähem olla.