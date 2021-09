Miks on vaja rääkida seksuaaltervisest?

«Uuringud näitavad, et Eesti täiskasvanute seksuaaltervise alane teadlikkus ei ole piisav ning käitumine ja valikud ei toeta alati tervist. Ei ole põhjust ka imestada, sest paarkümmend aastat tagasi seksuaaltervisest koolis sisuliselt ei räägitud. Täna saame tõdeda, et noorte seksuaaltervise näitajad on Eestis viimastel aastatel järjepidevalt paranenud - trendi on positiivses suunas nüginud nii seksuaalharidus kui ka kvaliteetsete seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste kättesaadavus,» tõdeb Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.