Uuringus selgus, mis viitab varases järgus maksavähile

Ainult umbes kaheksa protsenti hepatotsellulaarse kartsinoomiga patsientidest jäävad ellu, osaliselt seetõttu, et nende haigust ei avastatud varakult, kui operatsioon või keemiaravi oleksid võinud olla tõhusamad. Haiguse tuvastamine tugineb praegu ühele biomarkerile, mis ei pruugi olla kõigi alatüüpide jaoks asjakohane, ja see tähendab, et paljud juhtumid võivad jääda tähelepanuta.

«Oleme mõelnud, et kõik maksavähid on ühesugused ja kasutame kõigile sama diagnostikavahendit,» selgitas Anand Mehta, artikli vanemautor ja MUSC raku- ja molekulaarfarmakoloogia osakonna professor Medical Xpressis. «Ja see on varajase diagnoosimise tohutu piirang. See on praegu suurim takistus.»

Diagnostikavahendid, mis suudavad paremini eristada maksavähi alatüüpe, aitaksid seda varem tuvastada ja tooksid kaasa personaalsema ravi. Seda lähenemisviisi kasutatakse juba rinna- ja muude vähivormide puhul ning Mehta arvates võiks see toimida ka maksavähi korral.

Praeguses uuringus püüdis ta koos meeskonnaga, kellega oli varem uurinud hepatotsellulaarse kartsinoomi struktuure, leida viisi, kuidas seostada spetsiifilisi suhkrustruktuure konkreetsete kasvajate alatüüpidega.

Ligikaudu 60 protsenti inimkeha valkudest sisaldab suhkruid. Need spetsiifilised suhkrud, N-glükaanid, muutuvad vähikeskkonnas. Normaalses koes on valgud «kaunistatud» spetsiifiliste suhkrute tiheda kihiga, kasvaja puhul asetsevad need hõredamalt. Mehta ja tema labor kasutasid neid spetsiifilisi pinnakatete mustreid haiguse kolme geneetilise alatüübi eristamiseks.

«See on esimene tõendusmaterjal, mis näitab, et vähivormide geneetilised alatüübid mõjutavad suhkruprofiili, mida näete,» ütles Andrew DelaCourt, Mehta labori doktorant.

DelaCourt pidas eriti huvitavaks, et praegu hepatotsellulaarse kartsinoomi diagnoosimiseks kasutatav biomarker suudab tuvastada ainult ühe kahest meeskonna uuritud agressiivsest alatüübist, vähendades tõenäosust, et haigus avastatakse selle alatüübiga inimestel varakult. Teadlased leidsid, et teatud suhkur, fukoos, on seotud teise agressiivse alatüübiga ja seda saab kasutada varajase avastamise biomarkerina.

Uuringu jaoks tuvastasid Mehta ja DelaCourt kasvajate suhkruid, kasutades MUSCis välja töötatud tehnikat, mis tugineb täiustatud pilditehnoloogiale MALDI-IMS, mis määrab koeproovist eraldatud suhkrute massi. Selle teabe põhjal suutis Mehta labor kindlaks teha, millised suhkrud korreleeruvad maksavähi alatüüpidega.