Tallinnas saab taas kuni 12-aastatele lastele koduarsti kutsuda

Koduarstibrigaadi saab kutsuda näiteks juhul, kui vanemal ei ole olnud võimalik lapsega perearsti juurde minna või haigestub laps puhkepäeval, teatas Tallinna linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina selgitas, et koduarsti võivad nädalavahetustel kutsuda kõik Tallinnas viibivad haigestunud laste vanemad olenemata nende tegelikust elukohast.

«Alustasime projektiga vähem kui aasta eest ning praktika näitab, et teenuse sihtgrupp on selle leidnud. Haigestunud lapse vanemad vajavad kindlustunnet ja soovitusi lapse põetamiseks ning seda koduarstid ka pakuvad. Samuti saab koduarstibrigaad välja kirjutada ravimiretsepte,» selgitas Beškina.

Koduarstibrigaadi teenus on loodud selleks, et pakkuda lapsevanematele tuge ning haigestunud lastele kiiremat abi arstliku läbivaatuse näol, samas leevendada ka kiirabi koormust Covid-19 kõrghooajal. Koduarstibrigaadi sihtrühmaks on need ägedate tervisehäiretega lapsed, kes ei vaja kiireloomulist vältimatut abi, kuid kelle vanematel võib arstile minek olla raskendatud või ei piisa infotelefonilt saadud soovitustest.

Eelmise aasta hilissügisest alustanud koduarsti brigaadi väljakutsete peamiseks põhjusteks on ägedad viiruslikud haigestumised. Koduarsti brigaadid on teinud kokku 184 visiiti, väikeste patsientide keskmine vanus on 2,2 aastat. Suvekuudel oli koduarsti teenus ajutiselt peatatud.